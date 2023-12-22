ميرنا وليد - بيروت - تواجدالمخرج المصري رامي إمام في العرض الأول لفيلمه "أبو نسب"والذي يلعب شقيقه محمد إمام بطولته.

وأكد رامي للصحافيين بأن والده بصحة جيدة عكس ما يشاع مؤخراً قائلاً :"عادل إمام زي الفل"، مضيفاً "هذا أكثر سؤال يتوجه لي من الشارع إلى هنا".

وكشف المخرج المصري عن نيته تقديم عمل فني يوثق فيه سيرة حياة والده الطويلة الزاخرة بالنجاحات في الأعمال الفنية سواء الدرامية أو السينمائية أو من خلال المسرح، وعلق: بفكر في عمل تسجيلي يرصد مشوار الزعيم.

إشارة إلى أن آخر ظهور فني لعادل إمام، كان من خلال مسلسل "فالنتينو"، منذ 3 سنوات وابتعد لاحقاً عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده، ومن حينها والشائعات تطارده حول حالته الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يطمئن محبي عادل إمام عن صحته وهذه حقيقة تقديمه عملاً يجسد سيرة حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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