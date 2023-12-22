بعد أن نشرت صورته بالملابس الداخلية..فيكتوريا بيكهام تنشر فيديو مخل بالاداب لـ ديفيد بيكهام

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام مقطع فيديو لزوجها نجم كرة القدم ديفيد بيكهام مع متابعيها، وهو يمارس الرياضة إلا أن الزاوية التي صور منها الفيديو مخل بالاداب وخادشة للحياء، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذي إنهال عليها بالتعليقات، خاصة أنها ليست أول مرة تقوم بها فيكتوريا حيث قامت سابقاً بنشر صورة له في ملابس الداخيلية.



وكانت عبّرت فيكتوريا بيكهام عن إعجابها بجسد زوجها نجم كرة القدم، وذلك حين كان مستلقياً على الأرض بملابسه الداخلية، ويحاول تصليح جهاز التلفزيون في منزلهما.

والتقطت فيكتوريا صورة لـ بيكهام من الخلف، ظهر فيها بوضعية جريئة، وعلقت عليها :"الكهربائي أتى ليصلح لنا التلفزيون.. أهلا وسهلاً" مع رمز تعبيري لوجه ضاحك.

وقد جاءت أغلب التعليقات لتشكر فيكتوريا على هذه الخدمة التي أدتها لمعجبات نجم ريال مدريد السابق، إذ إن المنشور حظي بأكثر من نصف مليون علامة إعجاب في ساعتين فقط وآلاف التعليقات.

