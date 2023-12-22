بالصور- بفستان أسود رائع..ستيفاني عطالله تبهر الجمهور بأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله باخر إطلالاتها على الجمهور ،حيث نشرت صور ظهرت فيها بلوك رائع فكانت ترتدي فستان بغاية الاناقة باللون الاسود من دون أكمام طويل ضيق مع مع الريش والشيفون على طرفه من الأسفل، وإعتمدت تسريحة جميلة حيث ربطت شعرها على شكل جدولتي، مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تعرّضت ستيفاني عطالله لموقف طريف ومخيف في آن، حين كانت برفقة خطيبها الفنان زاف في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.

ووثقت ستيفاني اللحظات التي عاشتها لـ 30 ثانية برفقة زاف، الذي لم تبدُ عليه علامات الذعر.

ونشرت ستيفاني مقطع فيديو بدت فيه، وقد علقت في إحدى مقصورات دولاب للملاهي يسمح لمن يصعد بها رؤية المدينة من أعلى.

وظهرت ستيفاني وهي تتحدث إلى زاف، سائلة إياه كيف ليس خائفاً، وفي حين كان هو يضحك كانت ستيفاني مرعوبة، ثم لاحقاً في نهاية الفيديو ظهرت ستيفاني وهي تتمشى مع خطيبها قائلة إنها يجب أن تتناول عدة ساندويشات من الجبنة كي تعوّض الخوف وتوقف الدم في شرايينها.

