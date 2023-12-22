تعليق غريب من أحمد سعد على صورته مع العالمي جوني ديب

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة رفقة النجم العالمى جوني ديب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وظهر أحمد سعد في الصور محتضنًا جوني ديب، بينما أثار تعليقه على الصورة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي كان « نورت بيت أخوك يا حبيبى ».

أحمد سعد وجوني ديب

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «غصن الزيتون» والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "غصن الزيتون" مع كل من الشاعر الغنائي حسام طنطاوي والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، وعازف الناي أحمد خيري.

أحمد سعد وجوني ديب

وتقول كلمات أغنية غصن الزيتون:" غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دمـــــ

و الطفل شايل لعبته

وفى قلبه شايل الف هم

داير بيكتب على الحيطان "ارضى اهم"

و الاقـــــصـــــى نادى و صوته فى نبرة ألم

و مابين شـــــهـــــيـــــد و ما بين جريح

بكي محمد و المسيح

الـــــقـــــدســـــ راجعه لاهلها

بنقولها بالعربى الفصيح

بنادقكم تقطف وردنا

اراضينا تطرح عزمنا

مـــــقـــــاومـــــه حتى الانتصار

الاقـــــصـــــى نفديه بـــــدمـــــنـــــا

جاوبوا يا ناس .. فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحـــــتـــــلال .. لو مهما طال الانتصار هو المصير

جاوبوا يا ناس .. فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحـــــتـــــلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير

هو المصير".

آخر أعمال أحمد سعد

وكان أحمد سعد، طرح أغنية جديدة بعنوان "هلا بيك يا مدلع" من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح ومدير التصوير،DOP مازن فتحي ومن إخراج محمد المنشاوي.

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية "ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".