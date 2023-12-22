صور من كواليس حلقة رامي صبري مع «صاحبة السعادة»

ياسر رشاد - القاهرة - يحل المطرب رامي صبري، ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة Dmc .

ومقرر ان يقدم رامي صبري، باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن احتفالات العام الميلادي الجديد 2023، كما يكشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية .

رامي صبري

آخر الأعمال الغنائية لـ رامي صبري

كانت أحدث أغاني رامي صبري من خلال “كعبك علي”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

رامي صبري

تفاصيل أغنية رامي صبري كعبك علي

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها “سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى ؟ سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى؟ أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده انت كعبك علي جامِد وأكدتلي حظى جه من السما يوم ما قربتلي من يومى .. ب أحِبك من يومى وأنت اللى بِتحليلى يومى فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنت كعبك علي جامد وأكدتلي حظي جه من السما يوم قربتلى ”

أغنية ملك الفرفشة

بجانب أغنية “ملك الفرفشة”، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها: “ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت إخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام ياخاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا إتفضل شوف”.

رامي صبري

رامي صبري

رامي صبري

رامي صبري