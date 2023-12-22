سيرين عبد النور تودع عام 2023 بـ"جلسة تصوير" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتودع من خلالها عام 2023.

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إنه أجمل وقت في السنة".

وكانت سيرين عبدالنور، طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم "هزهزة" والتي شهدت عودتها للغناء بعد فترة من الغياب، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج إيلي فهد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رنده علم.

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