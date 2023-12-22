محمد عادل إمام يوجه رسالة للجمهور بعد طرح "أبو نسب" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد عادل إمام، ردود فعل الجمهور على فيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي بدأ عرضه في السينمات أمس الخميس.

ونشر محمد إمام، صورة له خلال حضوره العرض الخاص لـ "أبو نسب"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والايرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم أبو نسب من أول يوم عرض .. الحمد لله".

وتواجد محمد عادل إمام، مساء أمس الخميس، في العرض الخاص لـ"أبو نسب" بأحد السينمات بمول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر.

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.