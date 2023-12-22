فن ومشاهير

بسمة بوسيل: "والدتي صوتها حلو ووالدي كان محامي الغلابة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، عن والديها، موضحة أن والدتها تمتلك صوت قوي في الغناء، ووالدتها الراحل كان معروف بـ"محامي الغلابة".

وقالت بسمة، ببرنامج "دقيقة نفهم" متحدثة عن والدتها: "مامتي صوتها حلو أوي وكانت نفسها تغني وهي صغيرة ولكن أخوها مخلهاش تغني وكان صعب أوي، وهي اول حد كان بيشجعني وعايزة تشوفني مغنية أوي".

وتابعت بسمة بوسيل: "عندي إخوات ولدين، وأنا أكبر منهما، ومحدش فيهم عنده موهبة في الغناء".

وعن والدها، تابعت: "أبويا كان بيغني حلو وودنه كانت موسيقية، وكان بيقولي حاجات أنا اتعلمتها بعد كدة في ستار أكاديمي".

وأضافت: "والدي كان معروف قبل ما يتوفي الله يرحمه بمحامي الغلابة، وكان بيشتغل قضايا للناس الغلبانة ومعروف جدا".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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