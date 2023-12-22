بعد طلاقها من تامر حسني ووفاة والدها.. بسمة بوسيل تخرج عن صمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت بسمة بوسيل ضيفة على برنامج "دقيقة نفهم" تقديم الإعلامي هادي بسيوني وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "Tiny Green Rhino" على "يوتيوب".

وكشفت "بسمة" عن ما مرت به خلال الفترة الماضية بعد طلاقها من الفنان تامر حسني ووفاة والدها، ودخولها عالم البيزنس، وموهبتها في الغناء إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها.

وعن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني علقت قائلة: "عدى عليا سنتين صعاب جدًا، خسرت نفسي فيهم والدي مات بعدين اتطلقت، كل الحاجات الصعبة جت ورا بعضها، بس ده خلاني شخصية قوية ولقيت نفسي من جديد".

وكشفت "بسمة بوسيل" مؤخرًا عن تبرعها بكامل أرباح شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة لدعم ومساندة فلسطين وعلقت قائلة: "الشركة ستتبرع بكامل أرباحها طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة"، ولاقى الخبر إعجاب متابعي "بسمة" ومنهم من أعاد نشر خبر التبرع عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا مشيدين بقرار "بسمة" لعدم القضية الفلسطينية.

وأعلنت بسمة بوسيل انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.