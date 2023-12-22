لأول مرة..بسمة بوسيل عن طلاقها من تامر حسني: "أصعب قرار خدته"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، عن أصعب قرار في حياتها وعلاقتها بأولادها وطليقها.

وقالت بسمة بوسيل ببرنامج "دقيقة نفهم" المذاع على "يوتيوب": "أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، وده لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تبقى شايف أنها لازم تتهد، والطلاق صعب لما بيبقى فيه أولاد".

وتابعت: "أنا والأولاد وأبوهم علاقتنا كويسة وكل اللي بيجمعنا هو الحب، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش نكمل كأصدقاء".

وأوضحت: "أنا بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا".

وأضافت بسمة بوسيل متحدثة عن الشئ الذي تعتاد عمله في يومها: "لازم أتمرن كل يوم، ومش حاصرة نفسي في حاجة معينة ووقت محدد".