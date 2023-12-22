أحمد سعد ينشر صورة له مع النجم العالمي جوني ديب..ويعلق: نورت بيت أخوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد سعد، عن زيارة النجم العالمي جوني ديب له في منزله.

ونشر سعد، صوره مع جوني ديب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نورت بيت أخوك يا حبيبي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "بالمرة غنيله بحبك يا صاحبي" ، "أحلام العصر بقت حقيقة" ، "بيتكلم عليه كأن بينهم عيش وملح" ،

"يا سعد يا جامد متقوليش فيه حاجة جديدة معاه" ، "أكيد جايب معاه مترجم" ، "جوني ديب صاحب صاحبه".

يذكر أن، أحمد سعد شارك مؤخرا في حفل "ميدل بيست" بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد من أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الشرق الأوسط.

كما يتعاون مع شقيقه "عمرو سعد" في فيلم سينمائي جديد، أعلن عنه الأخير ببرنامج "et بالعربي"، قائلا: "ناوي أعمل أنا وأحمد فيلم سينمائي.. أحمد سعد هيتقدم كنجم سينمائي مش هيببقى بيغني".

وأضاف عمرو سعد في تصريحاته: "في كاست كبير جدا بيشارك في الفيلم، هنبدأ تصوير السنة دي على أنه يتجهز للسنة اللي بعدها".

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