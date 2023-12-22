بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين: "بوظت الريجيم وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في برنامج "عرب وود" وتطرقت خلاله عن سر تصدرها التريند خلال الفترة الماضية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها بعد خسارة الكثير من الوزن.

وعن تصدرها التريند علقت "إلهام" قائلة: "لو كنت أعرف ان أعرف أن حكاية الخسسان هتعمل كده وتقلب السوشيال ميديا كنت عافرت فيها من زمان، أنا فترات بخس وبرجع ونزلت شوية من أيام ما كنت في موناكو لأني أكلت في موناكو وبوظت الريجيم".

واستكملت: "وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس وبتزود الحرق والحاجات دي بس الواحد المفروض فعلا يداوم وشايفة انه فادني كتير وبقيت أخف وصحيًا أحسن".

وكرمت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24 هذا العام وسط حضور كبير لعدد من أبرز نجوم المسرح من مختلف أنحاء الوطن العربي منهم الإعلامية هالة سرحان، الفنانة سوسن بدر، المسرحي عبد الرؤوف الباسطي، الممثلة ناجية الورعي، الثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج، والثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي يايا كوليبالي.

يذكر أن إلهام شاهين تم تكريمها مؤخرًا على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39 والتي حملت اسمها وأقيمت ندوة حضرها العديد من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة.