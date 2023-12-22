تيريس جيبسون بـ "الشيشة" مع محمد كريم: "عاوز ياخدها معاه الطيارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو جديد يجمعه بالممثل الأمريكي تيريس جيبسون عقب حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "كريم" برفقة "جيبسون" قبل مغادرة مدينة الجونة حيث يستمتع بوقته وفي يده "شيشة" وسط ضحكات محمد كريم رافضًا فكرة "جيبسون" وإصراره على أخذ الشيشة معه على متن الطائرة.

وكشف الفنان محمد كريم خلال الساعات القليلة الماضية عن دعوة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكان برفقتهما المهندس نجيب ساويرس.

وصعد "جيبسون" على مسرح حفل الختام الذي أقيم أمس الخميس لتقديم جائزة "نجمة الجونة الخضراء" وارتدي جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على حسن الاستضافة.

وشهد حفل الختام حضور العديد من النجوم والشخصيات العامة على رأسهم المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري.

وبدأ الحفل بكلمة للمهندس نجيب ساويرس الذي أكد خلالها عن صعوبة هذه الدورة الاستثنائية في تاريخ المهرجان وأن لا يمكن أن يشكك أحد في نوايا وتعاطفنا مع الشعب الفلسطيني كون هذه الدورة مهداه لهم.

وتم توزيع جوائز المهرجان التي شهدت تنوعًا كبيرًا وسلطت من خلالها على العديد من القضايا التي نعيشها منها القضية الفلسطينية وتصاعد الأحداث السياسية في السودان.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس ١٤ ديسمبر الجاري، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ.

كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.

يذكر أن الممثل تيريس جيبسون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "Fast X Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، وفيلم التشويق "Fluxx" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام المقبل.