نبيل الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه بثالث العالم: "سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام فريق أوراوا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

وأشاد "الحلفاوي" بمستوى النادي الأهلي في الشوط الأول من المباراة قائلا: "من أفضل أشواط الأهلي، أداء وأهدافًا وتحكمًا في رتم المباراة، نزول قفشة في الشوط الثاني مهم".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.