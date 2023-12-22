شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت تكشف تفاصيل أول لعبة رقمية لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة ساندرا نشأت، خلال تصريح خاص لـ الخليج 365، عن مشروع أول لعبة رقمية لطلاب المدارس، خلال حفل إطلاق المشروع الذى أقيم اليوم بسينما الزمالك تحت رعاية قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفة أنها سعيدة لإخراج الأفلام فى هذا المشروع، والذى بلغ عددها 52 فيلما وقد انتهت من 11 فيلما منها، وتم عرضها بالسينما خلال حفل الإطلاق.

وتابعت ساندرا: فكرة اللعبة قائمة على وجود فيلم صغير يتخلله اختيارات وبناء على تلك الاختيارات التى يختارها الطفل فى الأبليكيشن يستكمل الفيلم، وأكدت ساندرا أن المشاركين فى الفيلم ليسوا محترفين فى التمثيل وهذا ما كانت تريده، حيث إنها كانت تختار الأطفال والشخصيات من الشارع.

قناة مدرستنا هى أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.

كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعى لكى يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية، وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة يوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.

تردد قناة مدرستنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتي تكون مفتوحة طوال اليوم، حيث تقدم القنوات التعليمية جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي يحتاجها الطلاب من أجل فهم واستيعاب المواد الدراسية المقدمة من خبراء في التدريس، وهذه الترددات هي..

قناة مدرستنا 1: التردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا 2: التردد 10777 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا 3: التردد 12206 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500