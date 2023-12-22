شكرا لقرائتكم خبر عن رضا إدريس ضيف شرف العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة" للمخرج حازم الصواف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم الكوميدى رضا إدريس فى العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة" كضيف شرف، حيث يناقش العمل من خلال لوحات منفصلة متصلة هموم المرأة المصرية والعربية من زوايا مختلفة، ومن خلال مراحل عمرية متعددة للسيدات، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع لمشاكل وأزمات لفتيات وسيدات.

العمل المسرحى من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف ويعرض غدا السبت علي مسرح الهوسابير الساعة السابعة مساء بحضور عدد من نجوم الفن، والعرض بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة و المواهب التمثيلية من أعضاء فرقة " ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيوف شرف منهم الفنان والمخرج جمال عبد الناصر علي والفنان آية نبيل ملكة جمال مصر.

جدير بالذكر أن الفنان رضا إدريس، يعد من نجوم الكوميديا في المسرح وفي الدراما التليفزيونية وله أيضا مشاركات سينمائية مع الكثير من النجوم وشارك من قبل في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية، حيث شارك في فيلم الإمبراطور وضد الحكومة مع النجم الراحل أحمد زكي، وشارك هنيدي وليلي علوي في فيلم " حلق حوش "، وقدم مع كريم عبد العزيز فيلم "الباشا تلميذ".

ومن أعماله التليفزيونية : أستاذ ورئيس قسم ، سلسال الدم ، ساحرة الجنوب ، الإكسلانس ، شارع عبد العزيز ، الرجل العناب ، العراف ، الحاج متولي ، وفي المسرح قدم الكثير من التجارب ما بين مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص منها : قاعدين ليه ، المدرسين والدروس الخصوصية ، دنيا حبيبتي ، العيال تكسب ، العيال رجعت.

رضا ادريس