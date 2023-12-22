شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحتفل بعقد قران كريمته فى حفل بسيط بـ أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكبير محمد ثروت، اليوم الجمعة، بعقد قران كريمته الدكتورة داليا محمد ثروت على رجل الأعمال المصرى الدكتور المهندس ياسر صلاح، وذلك فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

واكتفى العروسان بحفل حضره الأهل والأصدقاء والأحباب، وعدد من الشيوخ ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين والشخصيات العامة ورموز الصناعة والسياسة، دون إقامة حفل زفاف.

وحرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين، وتقديم التهانى وأجمل الأمنيات للعروسين، فى بداية حياة زوجية سعيدة.