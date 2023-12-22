سعد الزين يقدم اللهجة البيضا بجديده الغنائي “حملتي اسمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان الأردني سعد الزين بعنوان “حملتي اسمي” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصة الرقمية العالمية ساوند كلاود.

قدم سعد الزين بأغنية “حملتي اسمي” اللهجة البيضا القريبة من الجمهور العربي خاصة في بلاد الشام، والأغنية من اللون الغنائي الشعبي ومُناسبة جداً للأفراح.

أغنية “حملتي اسمي” تُترجم مشاعر كل عاشق ارتبط بشريكة حياته، فالحب لا بُد وأن يتحول الى مشروع زواج وترجمت أغنية “حملتي اسمي” المشاعر الصادقة التي يكنها الرجل لشريكة حياته.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “حملتي اسمي” في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب جديداً بفكرته التي قامت على اعادة شريط حياة زوجين بعد زواجهما، حيث عادت بهما الذاكرة الى مرحلة التحضير للزواج والإرتباط، وسلط الكليب الضوء على تلك المرحلة الجميلة بحياة أي شريكين.

أغنية “حملتي اسمي” من كلمات والحان ايهاب غيث وتوزيع فراس عودة وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.