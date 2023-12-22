نادين ويلسون نجيم تعلق على فوز اللبنانية لينا الغطمة بجائزة نوابغ العرب-بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علقت ملكة جمال لبنان لعام 2007 والممثلة والعارضة اللبنانية وسيدة الأعمال نادين ويلسون نجيم على فوز لبروفيسورة اللبنانية لينا الغطمة على فوزها يجائزة نوابغ العرب للعامرة والتصميم وتهنئة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لها فكتبت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"كم لبناني صاروا؟ على قد اعتزازي و فخري على قد ما عندي خيبة أمل من مسؤولين ما بيعرفوا قيمة مواطنيهم".



وكان آل مكتوم هنأ الغطمة في منشور له بصفحته الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي كاتباً :"نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم .. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم واستخدمت مواد من بيئتها المحلية .. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية ..

فخورين بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة".

من ناحيتها شاركت الغطمة منشوراً مرفقاً بمقطع فيديو على فوزها بالجائزة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتبة:"يشرفني جدًا أن أحصل على جائزة العقول العربية العظيمة . جائزة تُمنح للأفراد الذين يساهمون في تحقيق اختراقات في مجالهم، مما يمهد الطريق لإحداث نقلة نوعية. خالص امتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولمعالي محمد عبد الله القرقاوي، وللجنة التحكيم والعقول العظيمة لهذه الجائزة الموقرة، كلهم على اعترافهم بالدور المركزي الذي تلعبه الهندسة المعمارية في مجتمعاتنا.

ويحتل هذا التكريم مكانة خاصة في قلبي لأنه لا يحتفل بالإنجازات الفردية فحسب، بل يسلط الضوء على التألق الجماعي للعقول التي تساهم في ثراء تراثنا العربي.

تهنئة للأستاذة نيفين خشاب على جائزتها في العلوم الطبيعية، وللاستاذ فاضل أديب على جائزته في الهندسة والتكنولوجيا، وللدكتور محمد العريان على جائزته في الاقتصاد".