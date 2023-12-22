المخرج الفرنسي نيكولا بيدوس إلى قفص الاتهام بسبب قبلة

ميرنا وليد - بيروت - اتٌّهِمَ المخرج الفرنسي نيكولا بيدوس بـ "الإعتداء الجـ نسي" على امرأة في باريس بين 11 و12 أيار/ مايو الماضي، حين كان في حالة سكر واضح، وكذلك "التحرش الجنـ سي" بإمرإة ثانية بين 14 و15 حزيران/ يونيو 2018 في باريس أيضاً، ومن المفترض أن يمثل في 26 سبتمبر 2024 أمام القاضي ليحاكم بهاتين التهمتين في محكمة بباريس وفق ما أكدت النيابة العامة لوكالة فرانس برس.



وقالت محاميته جوليا مينكوفسكي لوكالة فرانس برس، إن الوقائع المزعومة تتعلق بـ"قبلة على رقبة امرأة في ملهى ليلي في مايو 2023"، و"التحرش الجنـ سي، من ناحية أخرى، بامرأة تحدثت عن إلحاح وسلوك مسيء خلال أمسية واحدة في يونيو 2018 في منزل صديق مشترك، من جانب بيدوس الذي اعتذر عما حصل حينها".

من جهة أخرى، "صدر قرار بإسقاط الدعوى بالتقادم" في وقائع تحدثت عنها سيدتان أخريان، بحسب ما أفادت النيابة العامة.

وقد أخرج نيكولا بيدوس، نجل الفكاهي الفرنسي غي بيدوس، أفلاماً ضمت نخبة من ممثلي السينما الفرنسية، من جان دوجاردان إلى إيزابيل أدجاني، مروراً بغيوم كانيه وفاني أردان.