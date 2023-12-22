بالفيديو - حنان القاسم تطرح أحدث أغانيها "صوت مزيكا"

ميرنا وليد - بيروت - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية حنان القاسم بعنوان "صوت مزيكا" ، باللهجة المصرية، وجاءت أغنية "صوت مزيكا" بقالب غنائي رومانسي مع ايقاعات سريعة أضافت روحاً مختلفة للأغنية التي سرد نصها الغنائي حالة العشق الحقيقي التي تعيشها أي فتاة.



أغنية "صوت مزيكا" صُورت على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرجة رودينا حاطوم، وظهرت حنان القاسم بأكثر من لوك، كما وجاء الكليب مريحاً للنظر من حيث الألوان والإضاءة، اضافة الى تسليط الضوء على صناعة السجاد، واستخدام الديكورات بطريقة مميزة ساهمت في ابراز الكليب بهذا الشكل المختلف.

وأعربت حنان القاسم عن سعادتها بطرح أغنية "صوت مزيكا" التي تزامن طرحها قبل أيام نهاية العام الحالي 2023 متمنيةً أن تبقى المزيكا صوت الناس.

أغنية "صوت مزيكا" من كلمات لؤي الجوهري والحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

