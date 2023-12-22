فان ديزل متهم بالاعتداء الجنسي..هذا ما قالته مساعدته السابقة

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت أستا جوناسون، المساعدة السابقة للنجم السينمائي الأميركي فان ديزل، بالاعتداء الجنسي، في دعوى قضائية رفعتها يوم الخميس في لوس أنجلوس، حسب ما أوردته صحيفة يو إس إيه توداي.



وأوضحت جوناسون أن الإعتداء وقع عام 2010 في غرفة فندق في أتلانتا، أثناء تصوير فيلم Fast Five، وهو الفيلم الخامس من سلسلة أفلام Fast and Furious.

ووفقا لها، فقد بدأت العمل في شركة الإنتاج الخاصة بالممثل لمساعدته في مختلف المهام التنظيمية والاجتماعية، عندما "أحضرها إلى جناحه في فندق سانت ريجيس وأجبرها على سريره"، وفقا لمجلة فارايتي.

وتوضح الدعوى أيضًا أن جوناسون حاول الفرار والاختباء في الحمام بينما كان ديزل يحاول الاعتداء عليها، لكنه أصر على ملاحقتها.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المشتكية إن شقيقة الممثل، وهي مديرة الشركة التي وظفتها، سامانثا فنسنت، أبلغتها في اليوم التالي أنه سيتم الاستغناء عن خدماتها.

كما أُجبرت جوناسون على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) عندما قبلت الوظيفة، على الرغم من أنها كانت قادرة على رفع الدعاوى في المحكمة بفضل قانون التحدث، الذي يمنع إنفاذ اتفاقيات عدم الإفشاء في حالات الاعتداء الجنسي.

وقال بريان فريدمان، محامي فين ديزل، في بيان نقلته مصادر إخبارية مختلفة، إن النجم "ينفي بشكل قاطع هذا الادعاء".

وجاء في البيان: "هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها عن هذا الادعاء الذي مضى عليه أكثر من 13 عامًا والذي قدمه موظف يُزعم أنه يعمل لمدة 9 أيام". "هناك أدلة واضحة تدحض تماما هذه الادعاءات الغريبة."

وقالت جوناسون إن حملة "أنا أيضًا" شجعتها على تقديم الشكاوى.