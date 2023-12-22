لاميس الشرنوبى: "أهل مصر" تأصيل للقيم الإيجابية وقبول الآخر والاعتزاز بالوطن لدى الاطفال



ياسر رشاد - القاهرة - أكدت لاميس الشرنوبي، وكيل وزارة الثقافة، المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 28، والذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" فى محافظة القاهرة، أن أهل مصر" تأصيل للقيم الإيجابية وقبول الآخر والاعتزاز بالوطن لدى الاطفال.



جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، والذى شهدته وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتوة حنان موسى ، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وقالت المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية، كلمة فى بداية الحفل:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة .. الأستاذ عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .. السادة قيادات الهيئة..

الحضور الكريم

تحية طيبة ..

فى البداية أشرُف أن أقدم لكم اليوم الحفل الختامى للأسبوع الثامن والعشرين لمشروع أهل مصر لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، والذى نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية وزارة الثقافة .. والذى شارك فيه 200 طفل من محافظات أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء إلى جانب القاهرة ..

بهدف تأصيل القيم الإيجابية وقبول الآخر والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه والعمل على خلق جيل مثقف واعٍ.

وقد حقق المشروع برعايتكم الكريمة ما نصبو إليه آملين فى استكمال مسيرتنا فى سبيل رفعة الوطن .

وفى النهاية أتقدم بالشكر متمنية لسيادتكم دوام الرفعة والسمو.

سعادة غامرة

وكشفت وكيل وزارة الثقافة عن سعادتها الغامرة مما شهده حفل ختام الأسبوع الثقافي الـ 28 لأطفال المحافظات الحدودية، فرحة غامرة رُسمت على وجوه الحاضرين، ونالت فقرات الحفل، التى كانت بأنامل المخرج الفنان ماهر كمال، إشادة واستحسان الجمهور.



يُذكر أن الفعاليات بدأت بافتتاح وزيرة الثفافة، ورئيس الهيئة للمعرِض الختامي ببهو قصر ثقافة روض الفرج، والذي تضمن مجموعة أعمال فنية من نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال فترة الملتقى، منها: "ورشة المصنوعات الجلدية، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة تصميم حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة اصنع كتابك". ثم عرض فيلم تسجيلي وثق الأنشطة والورش المتعددة التي تضمنها الملتقى عبر مراحلة المتعددة، ورصد الفيلم آراء أطفال الملتقى عن مدى استفادهم منه على صعيد تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، أعقب ذلك عرض فني غنائي لأطفال الملتقى .

يُذكر أن الأسبوع الثقافي للملتقى تضمن عدة فعاليات، تتنوعت ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية، ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية، ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.

تضمن الاسبوع كذلك ورشًا لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، قدمها نخبة من المتخصصين، منها "ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، تصميم حقائب بالشبك والخرز"، إلى جانب البرنامج الثقافي الترفيهي للأطفال، وبرنامج زيارة الأماكن والمعالم السياحية، منها: "شارع المعز، ومسجد السلطان حسن والرفاعي، ومجمع الأديان"، وغيرها.

مشروع "أهل مصر" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة التي تُقدمها لخدمة أبناء المحافظات الحدودية، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات "الأطفال- الشباب- المرأة"، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي، وبناء الشخصية المصرية، من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.