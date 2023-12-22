شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد أحمد يجسد دور الشر فى آخر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد أحمد عن حبه لتقديم أدوار الشر، قائلاً: «أحب أدوار الشر؛ لأنها تبرز إمكانيات الفنان».. وعند سؤاله عن تجسيده أدوار الشر في معظم أعماله، رد ضاحكًا: «قدمت الخير محدش شافه، الشخصية من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر، وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف».

وكشف الفنان محمد أحمد لـ"الخليج 365" عن حياته الفنية في مسارح الجامعة، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في مـسارح الشباب، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل، مؤكدًا أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة.

وأشاد الفنان الشاب محمد أحمد بالمسرح الجامعي وبالتجربة التي عاشها في "شعاع الهاوية"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه في العمل، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.



الفنان الشاب محمد أحمد