تجدّد فني ورؤية مختلفة.. لايف ستايلز ستوديوز تحتفل بعام جديد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ تأسيسها قبل 15 عامًا تسعى شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بقايدة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال فهد الزاهد، لتقديم محتوى فني راقٍ ومتميّز، من خلال أعمال فنية مختلفة تكسر النمطية السائدة في عالم الأغنية العربية وتدعم من خلالها المواهب الغنائية العربية وتقدّمها بأبهى حِلّة للجمهور.

ونجحت لايف ستايلز ستوديوز على مدار هذه السنوات في إرضاء الجمهور العربي فقدّمت إصدارات ترضي جميع الأذواق، أثرت من خلالها الوسط الفني بأجمل الأعمال الغنائية، ونالت إعجاب الجمهور فكانت المفضلة لشريحة كبيرة من عشاق الفن والموسيقى.

تعاونت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في إنتاجاتها الفنية مع أكثر من ١٠٠ فنانًا من نجوم وشعراء وملحنين وموزعين ومخرجين، ومع كل عمل جديد قدّمته استطاعت أن تقدّم مواضيع حياتية متنوعة ولكن برؤية مختلفة ومن زاوية جديدة، فكان النجاح حليفها الأوّل ورفيق درب تلوّن بأجمل الأصوات وألمعها.

تختتم “لايف ستايلز ستوديوز” اليوم عام 2023 وفي جعبتها الكثير من النجاحات والإنجازات، التي تجاوزت الـ51 أغنية صدرت على طريقة الفيديو كليب على مدار 12 شهر من التخطيط المتواصل والعمل الدؤوب على تقديم الأفضل.

فكانت المحصلة أعمال فنية بأكثر من لهجة عربية، وأنماط غنائية منوعة بين الإيقاعي والرومانسي والدرامي والشعبي، نجحت جميعها بحجز مكانة مهمة في الريادة الفنية وأضافتها الشركة إلى مكتبتها الموسيقية التي تجاوز عدد مشاهداتها الـ820 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

خلف نجاحات “لايف ستايلز ستوديوز” التي لا تعد وتحصى، رؤية فنية مبهرة لصاحبها فهد الزاهد، فرجل الأعمال المخضرم يعشق الفن الموسيقي ويسعى بكل إمكانياته وجهوده إلى تطوير الأغنية العربية مع الحفاظ على رونقها لتحاكي جمهور الشباب، فاستحق وبجدارة لقب عرّاب الأغنية العربية الحديثة وبجهوده أصبحت “لايف ستايلز ستوديوز” اسمًا فنيًا مشهورًا ومعروفًا بالجديّة والإصرار لأجل الارتقاء بالأغنية العربية الى مستوى عالٍ مهما اختلفت لهجتها.