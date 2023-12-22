"قبل ما أمشي" جديد بهاء سلطان يبصر النور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري بهاء سلطان أغنيته المنتظرة بعنوان "قبل ما امشي" على يوتيوب بطريقة الفيديو ليريكس، وتعاون سلطان في الأغنية مع عزيز الشافعي في الكلمات والألحان، وهي من توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



ويقول مطلع الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللي جرحه في قلبي علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللي ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل".

وكانت آخر أعمال بهاء سلطان أغنيته "دادينا"، التي حققت نجاحًا ملحوظًا، وتعاون خلالها مع الشاعر تامر حسني والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.

إشارة إلى أن عام 2023 شهد غزارة في إطلاق الأغاني لـ سلطان والتي كان لها نصيب كبير من النجاح والتفاعل من الجمهور، نذكر منها أغنية ندر عليا وأغنية دلوقتي عجبناكو وأغنية الجو ولع.