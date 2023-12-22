بالصورة - جينيفر لوبيز مع والدتها تحت الأمطار الغزيرة في شوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - شوهدت النجمة العالمية، جنيفر لوبيز، في لوس أنجلوس، تقضي يومًا في الخارج مع والدتها غوادالوبي رودريغيز تحت المطر، حيث ارتدت لوبيز معطفاً أنيقاً مع بنطال جينز عالي الخصر، وجزمة من جلد الغزال باللون العنابي، وحقيبة يد فاخرة.

وهي تحمي نفسها من هطول الأمطار بمظلة شفافة، وشوهدت وهي تساعد والدتها في بركة مياه.

وتحدثت لوبيز وزوجها بن أفليك مؤخرًا عن تجربتهما مع اضطراب ما بعد الصدمة، الناجم عن التدقيق الإعلامي المستمر خلال علاقتهما الأولى، الزوجان، اللذان كان لهما خطوبة رفيعة المستوى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل أن ينفصلا، أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية وعقدا قرانهما في عام 2021. لوبيز، أم لتوأم من زوجها السابق مارك أنتوني، وأفليك، أب لثلاثة أطفال من زواج سابق. تستمر زوجة جينيفر غارنر في عيش حياتهم العامة والشخصية بمرونة.