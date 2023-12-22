محمود العسيلي يبرر سبب زواجه أكثر من مرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري محمود العسيلي عن مفاجأة من العيار الثقيل في رده على سبب زواجه 3 مرات حتى الآن.

وقال العسيلي إنه يفضل الابتعاد والانفصال إذا كان في العلاقة طرف ليس سعيداً فيها لأنه لا يحب العلاقات الزوجية التقليدية، وموضحاً: "بحاول أعيش مبسوط ومرتاح وفيه ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية".

أصاف :"فيه ناس بتفضل تمثّل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد، ولما أفقد الأمل في إصلاح العلاقة بختار الابتعاد".

كلام العسيلي جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج حبر سري، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس".

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