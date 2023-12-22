نبيل الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه بثالث العالم: "سفير الكرة المصرية في المحافل"

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام فريق أوراوا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

وأشاد "الحلفاوي" بمستوى النادي الأهلي في الشوط الأول من المباراة قائلا: "من أفضل أشواط الأهلي، أداء وأهدافًا وتحكمًا في رتم المباراة، نزول قفشة في الشوط الثاني مهم".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.