غادة عبد الرازق تشاهد فيلم "Maestro" المرشح للأوسكار 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مشاهدتها فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maestro" والمرشح مؤخرًا لجائزة الأوسكار للممثل والمخرج الأمريكي برادلي كوبر والذي يعرض على منصة "نتفليكس".

ونشرت "غادة" صورة للفيلم عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، وتعلن "غادة" عن متابعتها الأعمال الأمريكية إذ روجت مؤخرًا للجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب "Saw".

ودخل فيلم "Maestro" في القائمة الطويلة للأفلام المرشحة هذا العام لجوائز الأوسكار، وسيتم التصفية بينهم للوصول للخمس مرشحين الكبار في كل فئة ومن أبرز هذه الفئات "أفضل مكياج وأفضل صوت".

تدور أحداث فيلم "Maestro" حول حياة الملحن والمايسترو الأمريكي اليهودي الأصل، ليونارد برنستاين وعن بدايته الفنية وصولًا لتأثيره في عالم الموسيقي والغناء، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من برادلي كوبر، كاري موليجان، مايا هوك، ومات بومر.

وعرض فيلم "Maestro" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وغاب عن العرض العالمي للفيلم معظم نجومه وعلى رأسهم النجم الأمريكي، برادلي كوبر لتضامنهم مع إضراب نقابة الكتاب في هوليوود، وحضر بدلًا من فريق عمل الفيلم عائلة "ليونارد برنستاين" ونافس على جائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق بدأت تصوير مشاهدها من مسلسل "صيد العقارب" والتي ستشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2024.