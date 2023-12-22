"كذب أبيض" و"بنات ألفة" في القائمة الطويلة "أفضل فيلم أجنبي" بأوسكار 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" عن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" في ترشيحاتها هذا العام والتي ضمت 15 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، سيتم التصفية بينهم للوصول للـ 5 الكبار.

وضمت القائمة الفيلم التونسي "بنات ألفة"، والفيلم المغربي "كذب أبيض" بعد مشاركتهما مؤخرًا في العديد من المحافل السينمائية العالمية أبرزها مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان ميونيخ السينمائي وسط إشادات واسعة من قبل النقاد.

وتم ترشيح فيلم الدراما التونسي "بنات ألفة" ليمثلها بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" وهو الفيلم الذي شارك لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وفاز بجائزة "العين الذهبية" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية لامرأة تونسية تدعى "أولفة همروني" تفقد ابنتيها بعدما قررا الانضمام لداعش في ليبيا، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم السينما التونسية على رأسهم النجمة هند صبري في شخصية "ألفة".

أما عن المغرب فأعلنت ترشيحها لفيلم "كذب أبيض" ليمثلها بنفس القائمة للمخرجة المغربية، أسماء المدير وتدور أحداثه حول بحث امرأة مغربية عن الحقيقة التي تتشابك مع العديد من الأكاذيب في تاريخ عائلتها، وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة وحاز على جائزة "أفضل مخرج" ضمن عرضه بمسابقة "نظرة ما"، كما تم اختياره للعرض مرة أخرى بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 سيقام يوم 10 مارس 2024.