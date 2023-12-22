خالد الصاوي وشريف منير على بوستر "ليه تعيشها لوحدك" قبل عرضه بالسينمات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان خالد الصاوي عن البوستر الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" والذي يتعاون خلاله مع الفنان شريف منير وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لعرضه مطلع العام المقبل.

وتصدر "الصاوي" بوستر منفردا وظهر خلاله ويحمل الجيتار وفي صورة أخرى مع الفنان شريف منير وكلًا منهما يحمل آلة موسيقية.

وعلق "الصاوي" قائلا: "احنا اللي بنمتلك الوقت مش الوقت اللي بيملكنا، انتظروني في فيلم السنة الجديدة ليه تعيشها لوحدك؟، بشخصية عمرو الشهاوي تجربة قوية ودور مختلف والحكم لجمهوري العزيز، تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، من إنتاج اي بروداكشنن بالتعاون مع روتانا ستديو، ابتداء من 3 يناير في جميع دور العرض و18 يناير في دور الخليج".

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أسد أسود" بطولة الفنان محمد رمضان، ومسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.