تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر حفل "محمد عبده": "Sold Out"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن نفاد تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده احتفالًا باليوبيل الماسي ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر إقامتها يوم الجمعة 29 سبتمبر.

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" كشف خلاله عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده يوم الجمعة المقبل، إلى جانب فيديو ترويجي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وأوضح خلاله عدد من ذكريات الفنان محمد عبده وحفلاته الغنائية طوال مسيرته وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

وأقيم مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الملحن الراحل رياض السنباطي وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي بقيادة المايسترو هاني فرحات وحضور عدد من الموسيقيين العالميين.