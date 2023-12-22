اتهام فان ديزل بالاعتداء الجنسي على مساعدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شغل النجم الأمريكي فين ديزل السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل فتاة كانت تعمل مساعدة ضمن فريقه وأقامت ضده دعوى قضائية.

وكشف موقع "TMZ" أن الفتاة تدعى "أستا جونسون" اتهمت "فين ديزل" بالاعتداء الجنسي عليها عام 2010 في غرفة فندق بمدينة أتلانتا أثناء تصوير فيلم "Fast 5" وتم طردها من وظيفتها.

وقال محامي فين ديزل، بريان فريدمان في دفاعه عن "ديزل": "دعني أكون واضحًا للغاية ينفي فين ديزل بشكل قاطع هذا الادعاء بالكامل، وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 13 عامًا يحدث فيها مثل هذا الادعاء والعقل يرفض مثل هذه الادعاءات الغريبة".

وتقول "أستا جونسون" عن تعيينها من قبل شركة الإنتاج One Race Films""، لتكون مساعدة لـ "فين" أثناء تصوير فيلم Fast 5" في جورجيا عام 2010، وكانت في جناح "فين" في فندق سانت ريجيس في أتلانتا".

وادعت "أستا" أنه عندما غادرت آخر امرأة، تم تكليفها بإخراج "فين" من الفندق لتجنب المصورين" ولكن بدلا من ذلك، تقول إن ديزل أمسكها بالقوة، وتلمس صدرها وقبلها كل ذلك بينما كانت لا تزال في الجناح وعلى الرغم من أنها كانت تكافح من أجل التحرر، إلا أنه استمر في فرض نفسه عليها".

ومن المتوقع أن تتوقف معظم الأعمال السينمائية لفين ديزل خلال الفترة المقبلة حتى يتم إثبات برائته ومن هذه الشركات من سيقوم بفسخ تعاقده مع "ديزل" من الان نظرًا لسمعتها وعدم تورطها في المزيد وهو ما حدث مع العديد من الممثلين كان آخرهم الممثل جوناثان ميجورز وفسخ شركة "ديزني" تعاقدها مع للمشاركة عالم مارفل السينمائي بسبب الحكم عليه بعام في قضية الاعتداء والضرب.

يذكر أن فين ديزل تعاقد مؤخرًا على بطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "Riddick: Furya"، والجزء الجديد من سلسلة أفلام "Fast & Furious" والمقرر عرضهما ما بين عامي 2024 و2025.