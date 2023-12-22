شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ينفى وجود خلاف مع مصطفى كامل ويؤكد: تجمعنا علاقة صداقة وأخوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان هانى شاكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بيانا فيما يخص علاقته بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وجاء فى البيان: "الفنان هاني شاكر يؤكد الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".



هانى شاكر

وفي سياق متصل، طرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.