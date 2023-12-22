محمد إمام بالكوفية الفلسطينية في العرض الخاص لفيلم “أبو نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم مساء أمس العرض الخاص لأحدث أفلام النجم محمد إمام «أبو نسب»، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من النجوم والفنانين، في إحدى دور العرض في منطقة 6 أكتوبر.

ولفت محمد إمام الأنظار بظهوره مرتديا الكوفية الفلسطينية، وحرص جمهوره على التقاط الصور التذكارية معه. وحضر العرض عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم النجمة ياسمين صبري، التي تشاركه بطولة الفيلم، والنجم ماجد الكدواني، وحاتم صلاح، ومخرج الفيلم رامي إمام، ومحمد جمعة، وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، محمود عبد المغني، محمد رضوان، أحمد عبد الله محمود، الشحات مبروك، ويوسف ماجد الكدواني وغيرهم من الفنانين.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب طرحت الإعلان التشويقي للفيلم، وإلى جانب محمد إمام وياسمين صبري، ظهر في الإعلان مجموعة كبيرة من النجوم تضم صلاح عبد الله، ماجد المصري، محمد ثروت، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، محمد رضوان، حاتم صلاح، وشيرين رضا.

الفيلم إنتاج سينرجي، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، فيلم سكوير، ويجمع بين محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما.