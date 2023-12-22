رشا شربتجي توجه عدسة كاميرتها إلى “ولاد بديعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت المخرجة السورية رشا شربتجي عدسات كاميراتها إلى أحدث أعمالها الدرامية وهو بعنوان “ولاد بديعة”، معلنة الانطلاق في تصويره للمشاركة به في ماراثون الموسم الرمضاني المقبل.

وشاركت رشا متابعيها عبر حساباتها الرسمية على المواقع الاجتماعية مجموعة من الصور لها من مكان التصوير، معلقة عليها بالقول “انطلقنا في تصوير مسلسل ولاد بديعة بالشام، متفائلة خير بهذا العمل والنص الحلو لعلي وجيه ويامن الحجلي وبالتعاون الأول مع شركة “بينتالنس” (pentalens)، والممثلين المميزين والفنيين الموجودين معي ضمن فريق العمل”.

وأضافت “سنبذل جميعا كل جهدنا لنطلَع بصورة وقصة حلوة تليق بالمشاهد وصناعة الدراما السورية، على أمل أن تستمتعوا معنا برمضان القادم”.

ويضم العمل الدرامي الجديد للشربتجي نخبة من النجوم بينهم سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بيك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبوالشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، ونادين خوري، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي في سابع تعاون بينهما.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (ياسين)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي، يلعبون أدوار “ولاد بديعة”، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.

وكشف سامر إسماعيل عبر حسابه بإنستغرام قبل فترة من انطلاق التصوير أنه سيؤدي شخصية “شاهين” في المسلسل وسيكون أخ ليامن الحجلي بالعمل، مبديا حماسا لمشاركته في “ولاد بديعة”.

ولا تكاد كاميرا المخرجة السورية رشا شربتجي تتوقف عن الدوران، إذ يأتي إعلانها عن البدء في تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد بعد فترة قصيرة من مشاركتها متابعيها أجواء الانتهاء من تصوير مسلسل “المهرج”.

وكانت رشا نشرت مجموعة من صور وكواليس مسلسل المهرج، قائلة في تدوينة طويلة شاركتها متابعيها على حساباتها بالمواقع الاجتماعية “تجربة عشارية المهرج انتهت من موقع التصوير لكن ما زالنا بانتظار نراها على الشاشة ونفرح بهذا المُنتَج الذي أتمنى يكون حلو ومميز بحجم الجهد الذي بذلناه.. كانت لحظات ممتعة، غنية، مُفرِحة بتعبها وشغلها مع نجوم وأساتذة كبار وشركة راقية مثل دراما شيلف قدرت تمنحنا كل المطلوب لإنجاح العمل، وخلتني أتحمس قدم أول عمل قصير بمسيرتي المهنية على أمل يشوف الضو قريبا وينعرض بطريقة مميزة تليق بالجمهور”.

وتابعت “كل الشكر لكل الفنانين والفنيين الذين كانوا معنا، وتعبوا وقدموا وقتهم وجهدهم ليكونوا حاضرين بكل حواسهم قبل وأثناء وبعد تصوير العمل”.

وينتمي مسلسل “المهرج” لفئة المسلسلات القصيرة، إذ أنه يتكون من عشر حلقات، وهو من إخراج رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد وإنتاج دراما شيلف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني.

ويضم “المهرج” نخبة من النجوم بينهم باسم ياخور، أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، إبراهيم شيخ إبراهيم، بلال قطان وراما زين العابدين.

والمخرجة السورية التي تتلمذت عن والدها الراحل هشام شربتجي الذي يعتبر من المخرجين السوريين الأوائل، لفتت الأنظار خلال موسم دراما رمضان 2022، بعد أن تولت إخراج مسلسلين من أبرز المسلسلات السورية وهما “حارة القبة 2″ و”كسر عظم” الذي حاز النصيب الأكثر من المشاهدات.

ورشا شربتجي أخرجت العديد من المسلسلات السورية والعراقية والمصرية، ويُحسب لها أنها ساهمت في إظهار العديد من المواهب التي حققت نجاحًا وحضورا مميزا.