أحمد سعد يستقبل جوني ديب في منزله: “نورت بيت أخوك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد سعد مع جمهوره ومتابعيه صورة تجمعه بالفنان العالمي جوني ديب خلال استقباله في منزله، وكان قد تواجد الفنان العالمي جوني ديب خلال الفترة الأخيرة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته السادسة.

ونشر الفنان أحمد سعد الصورة عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” وعلق عليها: “نورت بيت أخوك يا حبيبي”، وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعي وجمهور المطرب أحمد سعد، حيث حققت ما يتجاوز العشرون ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط.

وكان قد حرص النجم العالمي جوني ديب على حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتي شهدت عرض أحدث أفلامه السينمائية “جان دو باري” وقد تواجد على السجادة الحمراء لعرض الفيلم مع المخرجة والممثلة الفرنسيّة مايوين بصحبة الأستاذة جمانا الراشد الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والأستاذ محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

كما حرص النجم العالمي جوني ديب على حضور تكريم نجم بوليوود الشهير رانفير سينغ بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي عبر عن سعادته بالتكريم قائلاً: “يا لها من لحظة، يتم تكريمي بينما مثلي الأعلى في عالم السينما هنا بين الحضور” موجهاً حديثه إلى جوني ديب قائلاً: “سيدي الفاضل لقد تابعت أعمالك منذ فيلم Edward ScissorhandsK و What’s Eating Gilbert GrapeK وإنه لشرف عظيم أن أتلقى هذه الجائزة في حضورك.. شكراً على كل ما علمتني إياه عن هذه المهنة دون أن تقصد”.