مفاجأة صادمة.. هكذا سيصبح شكل أيتن عامر بعد خمسين عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت النجمة المصرية أيتن عامر أن تشارك متابعيها مقطع فيديو يظهر التحول الذي يصيب شكلها مع مرور الزمن وتقدمها بالسن ليقف الفيديو عند عام 2073 حيث يكون قد مضى خمسين عاماً من الآن.

ونشرت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو يظهر التحول الذي يطرأ على معال وجهها مع مرور الأعوام حتى وصلت إلى عام 2073 أي بعد مرور خمسين عاماً وأوضحت أيتن عامر أنها كانت مرددة في نشر الفيديو ولكنها أكدت أن روحها ستبقى بعمر التسعة عشر عاماً مهما بلغت من العمر وقالت في تعليقها على الفيديو: “انا كنت مترددة جدا انزل الفيديو دة، بس قررت انزله… عامةً انا متأكدة انى ححب نفسي فى كل الاشكال و الاعمار و هتفضل روحى ١٩ سنة برضة، روحى مش هتعجز ابدا باذن الله”.

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي أيتن عامر مع الفيديو وتمنوا لها العمر المديد وأكدوا أن روح الإنسان ومحبته للحياة هي التي تؤثر على شكله بالإضافة إلى التقدم بالسن.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني ستكون الفنانة أيتن عامر حاضرة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال المشاركة ببطولة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” إلى جانب النجمة هدى حسين.

وكانت أيتن قد أعلنت ذلك من خلال حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) حيث قالت: انا كنت مترددة جدا انزل الفيديو دة، بس قررت انزله… عامةً انا متأكدة انى ححب نفسي في كل الاشكال و الاعمار و هتفضل روحي ١٩ سنة برضة، روحي مش هتعجز ابدا باذن الله”.

كما حضرت أيتن عامر ضمن فعاليات موسم الرياض من خلال المشاركة بمسرحية “شحاتين أكاديمي” والتي شارك ببطولتها عددٌ كبير من الفنانين، منهم: أحمد فهمي، دياب، سامي مغاوري.. وآخرين.

وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً وتفاعلا كبيرا من قبل الحضور.