بصورة وتعليق طريف.. ماثيو كوما يحتفل بالذكرى الرابعة لزواجه من هيلاري داف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تحية مليئة بالحب والفكاهة، عايد كاتب الأغاني والمنتج ماثيو كوما، البالغ من العمر 36 عاماً، زوجته هيلاري داف (36 عاماً)، بمناسبة الذكرى الرابعة لزواجهما.

وشارك كوما صورة من حفل زفافهما مع نكتة عفوية حول ذوقها الموسيقي، حيث علّق قائلاً: “4 سنوات متزوجين اليوم وأنا الآن فقط أعلم أن زوجتي تعتقد أن العديد من أغاني U2 هي لفرقة كريد. أحبك كثيراً “.

وتشير الصورة إلى السعادة والبهجة في حفل زفافهما، حيث يظهر كوما وهيلاري داف في لحظة سعيدة.

والتقى الزوجان أول مرة عندما قاما بالتعاون في ألبوم هيلاري “Breathe In. Breathe Out.” في عام 2015، وعلى الرغم من عدم وجود ‘شرارة فورية’، إلا أنهما أقاما “صداقة جيدة منذ البداية”.

تبادل الزوجان الحب ورعاية العائلة، حيث يشاركان ابنتيهما بانكس (4 سنوات) وماي (2 ونصف)، وقد تم ربطهما عاطفياً للمرة الأولى في أوائل عام 2017. هيلاري، نجمة “كيف قابلت أمك”، تشارك في الأمومة مع ابنها لوكا البالغ من العمر 11 عاماً، من زواجها السابق مع مايك كومري.

وبتاريخ 12 ديسمبر، أعلنت هيلاري أنها حامل بطفلها الرابع، الثالث مع ماثيو كوما من خلال منشور على إنستغرام، حيث شاركت هيلاري صورة لبطاقة يوم الميلاد الخاصة بعائلتها، التي تظهر فيها هي وكوما وأطفالها الثلاثة وعلّقت قائلةً: “توقعوا مفاجأة أخرى لهذه العصابة الجنونية!”. أعلن كوما أيضاً عن الخبر على إنستغرام، وكتب: “طفل رقم 4 قادم”.

وتجسد هيلاري وماثيو قصة حب فريدة، بدأت بالتعاون الفني وتطورت إلى علاقة حقيقية. يظهر الاحترام والمرح في تحية كوما لزوجته، والفكاهة حول ذوقها الموسيقي تعكس جوانب مختلفة من علاقتهما.