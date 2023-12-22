هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري هاني شاكر بيانًا صحفيًا يوضح خلاله حقيقة الخلافات التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الحالي، بعد اتهام أحمد رمضان سكرتير النقابة الأسبق بتصفية مصطفى كامل الحسابات معه بسبب هاني شاكر.



وجاء في البيان الصحفي، الذي نشره هاني شاكر عبر حسابه : الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس ادارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل.

