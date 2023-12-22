بالفيديو- تيريس غيبسون يدخن الشيشة على ألحان أغنية رضا البحراوي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد كريم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يظهر فيه مع النجم العالمي تيريس غيبسون، بعد انتهاء فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس، وظهر تيريس جيبسون مع محمد كريم، وهو يدخن الشيشة، وفي مقطع فيديو آخر ظهرا وهما يرقصان على أغنية رضا البحراوي.



وكان الممثل والمغني الأميركي تيريس غيبسون قد وصل إلى مصر في أول زيارة له لهذا البلد منذ أيام.

ووثق صديقه الممثل المصري محمد كريم الذي كان في استقباله لحظة وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي.