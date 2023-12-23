محمد ثروت يحتفل بزفاف ابنته وسط العائلة في أبو ظبي



محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان محمد ثروت اليوم الجمعة بعقد قران ابنته الدكتورة داليا محمد ثروت على رجل الأعمال المصري ياسر صلاح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأقيم حفل عائلي شهد حضور شقيقها المخرج أحمد ثروت وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة التي حرصت على تقديم التهاني للعروسين.

واحتفل الفنان محمد ثروت بزفاف نجله المخرج أحمد ثروت نهاية شهر نوفمبر المقبل داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك.

يذكر أن الفنان محمد ثروت شارك مؤخرًا في حفل "ليلة الزمن الجميل" وسط نخبة من نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.