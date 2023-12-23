محمد صبحي يحتفل بفوز النادي الأهلي والحلفاوي يعلق: "دفعة أهلاوية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد صبحي بفوز النادي الأهلي بمركز ثالث العالم بعد فوزه ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الفنان محمد صبحي صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وظهر من خلفه شعار النادي الأهلي، كما أعاد نشرها الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه وعلق عليها قائلا: "دفعة أهلاوية".

وتصدر الفنان محمد صبحي محرك البحث جوجل وتريند العديد من منصات السوشيال ميديا بعد تصريحاته خلال استضافته ببرنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد وتحدث خلاله عن تصاعد الأزمة السياسية في قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني خرق كل المواثيق والمعاهدات الدولية وسط دعم أمريكي وصمت إعلامي غربي.

وعلق "صبحي" على الأحداث الراهنة في فلسطين بأحد البرامج التلفزيونية قائلا: "العالم قريب مش هيبقي لا فيس بوك ولا تويتر ولا الكلام ده هيبقي حاجة تانية بتخليك تتحرك ازاي، اللي هو الحكومة العالمية بس ده مش أيامنا وفي خطوات بتتعمل دلوقتي عشان المخطط ده يتم قدام، أنت هتصفي البشر ازاي؟، إبادة 7 مليار امال ليه هم مبسوطين بإسرائيل وهي تبيد الفلسطينيين حل المشكلة ايه الفلسطينيين مايبقوش موجودين، عاوزين تعملوا دولة فلسطينية فين الفلسطينيين؟".

يذكر أن الفنان محمد صبحي اختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.