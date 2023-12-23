مش بنحت.. محمود العسيلي: الأغاني بتاعتي في الإعلانات بتعيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الفنان محمود العسيلي، على مشاركته في 3 إعلانات في عام واحد، مشددًا على أن هذه الإعلانات نجحت وإعلان من بينهم كان لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب ويعتز بهذه التجربة.

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعطي اهتمام أكبر بأغاني الإعلانات أكثر من الأغاني العادية، ويريد أن تكون هذه الأغاني جزء من مكتبة الأغاني العربية.

وتابع: "الأغاني بتاعتي في الإعانات بتعيش والناس بترقص عليها ومش بنحت.. لو منتجحتش الأغاني دي كنتوا تقولوا أني بنحت بس نجحت وعلقت مع الناس وبيشغلوها وبتدي أمل وعزيمة وإصرار".