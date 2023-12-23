شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: الفن ليس رفاهية.. ويجب أن يناقش الإبداع مشكلاتنا وقضايانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الأفلام القصيرة يجب أن يطلق لها العنان وتنال حرية مطلقة، مؤكدة أن ذلك سيفرز جيلاً مؤهلاً ويقدم أفكارًا مختلفة.

وأكدت رئيس تحرير ”الخليج 365” خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" عبر قناة "ON" مع الإعلامى خالد أبو بكر، أنه من المهم أن يناقش الإبداع مشكلاتنا وقضايانا، فلا يصلح أن يكون هناك هوة بين ما يقدم على الشاشة وبين ما يحدث فى الواقع، مشددة على أن السينما المصرية هي أكثر سينما أرخت وكرست لكل مشكلاتنا، كما أن هناك أفلام معينة تحدثت عن ظواهر اجتماعية محددة عاشها المصريين.

وتابعت: أصبح لدينا مشكلة حقيقية في الوعى بأهمية الفن.. مشددة على أن الفن ليس ترف أو رفاهية.

وأوضحت رئيس تحرير ”الخليج 365” أن الوعي يبدأ من التعليم، ولدينا تردى في ملفي الفن والتعليم ويجب أن نعيد النظر فيهما بشكل عملي جدًا.