عشاء غريب جمع مارثا ستيوارت مع سنوب دوغ.. إليكم ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:كشفت مارثا ستيوارت، عن تجربتها الفكاهية مع مغني الراب الشهير سنوب دوغ خلال حضوره إلى حفل عشاء في منزلها بنيويورك. وقالت إنها دعته لتناول الغداء وتفاجأت عندما ظهر مع سبعة حراس شخصيين عمالقة.

تحدثت ستيوارت عن تفاصيل هذه اللحظة الطريفة خلال مقابلتها في برنامج The Tonight Show with Jimmy Fallon، حيث قدمت لضيوفها سندويشات الفول السوداني والزبدة والجيلي كبديل، بعد أن اندفع الحراس لتناول الطعام المعد للضيوف.

على الرغم من الواقعة، أكدت ستيوارت على العلاقة القوية التي تربطها مع سنوب دوغ، واصفة إياه بأنه “أخ صغير”، وتحدثت عن صداقتهما التي استمرت لمدة 15 عاماً. يشار إلى أن هذا الثنائي الشهير التقيا لأول مرة في عام 2008 وتعاونا في عدة مشاريع، بما في ذلك عرض الطهي المشترك Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party.

وفي مقابلتها مع مجلة PEOPLE، وصفت ستيوارت العمل مع سنوب بأنه “حرية” لها، بينما أكد سنوب دوغ في مقابلة مع Rolling Stone في عام 2016 أنه “لم يلتقِ بأحد مثل مارثا ستيوارت” وأن تعاونهم يشكل “توازناً طبيعياً من الحب والسلام والهندسة”.

هذه الصداقة بين مارثا ستيوارت وسنوب دوغ باتت مشهورة على الساحة الفنية، حيث تجسد تناغم فريد بين عوالم مختلفة. بدأت هذه العلاقة المميزة في عام 2008، حينما انضم سنوب إلى مارثا لتحضير البطاطس المهروسة في برنامج الطهي الخاص بها، “The Martha Stewart Show”.