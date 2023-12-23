عمرو دياب يفاجئ الجمهور بأولى أغنيات ألبومه الجديد.. “المعنويات مرتفعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري عمرو دياب، عن جزء من أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، والمقرر طرحها قريباً للجمهور، بعد أن روج لها في وقت سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

وخلال إحياء عمرو دياب حفلاً غنائياً على مسرح جامعة المستقبل بالقاهرة، قدم لأول مرة الأغنية على المسرح، وهي من ألحان عزيز الشافعي ومن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتقول كلماتها: “المعنويات مرتفعة عيشة زمان دي مش نافعة..عيشة زمان..مفيش خلاص..حد ليه حاجة عنده.. مفيش خلاص من العين دي للعين دي”.

وكان عمرو دياب قد روج للأغنية في شهر أكتوبر الماضي، حين نشر جزءًا منها عبر حسابه على انستغرام، وعلق حينها قائلاً: “المعنويات مرتفعة قريباً”.

الجدير ذكره أن الفنان عمرو دياب كان قد أعلن عن اقتراب موعد طرح ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “مكانك”.

وكشفت شركة “ناي” أن الألبوم يحمل اسم “مكانك”، ويضم 12 أغنية، وسيصدر تزامناً مع الموسم الشتوي واحتفالات رأس السنة 2024.

وروّجت الشركة عبر حسابها في “فيسبوك” للألبوم، قائلةً: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنّوا الألبوم الجديد “مكانك” قريباً”.

ويعود “الهضبة” من خلال هذا الألبوم الى طرح الألبومات الكاملة مجدداً منذ آخر ألبوماته “يا أنا يا لأ”، والذي أصدره عام ٢٠٢١.