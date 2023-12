براد بيت يحتفل بعيد ميلاده الستين مع حبيبته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي براد بيت بعيد ميلاده الـ60 مع حبيبته الجديدة دي رامون، حيث تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور لهما سوياً وهما يحتفلان في Mother Wolf في لوس أنجلوس، بحضور الأصدقاء المقربين.

واللافت أن ذكرى ميلاد بيت تسبق ذكرى ميلاد ودي رامون يوم واحد فقط، حيث أتمت الأخيرة عامها الـ34 وكان الحفل مزدوجاً.

تم تصوير الفائز بجائزة الأوسكار خارج المطعم وهو يرتدي اللون الأسود المنقش بطباعة ذهبية، فيما حملت صديقته بالوناً أصفر اللون، وارتدت فستاناً باللون البيج، نسقته مع وشاح طويل مطابق وجوارب سوداء.

وكان بيت وإينيس يحملان قطعاً مختلفة من الأعمال الفنية أثناء مغادرتهما الاحتفال – وكان أحد الضيوف يحمل صورة كبيرة لبيت ودي رامون وهما يصنعان وجوهاً مضحكة أمام الكاميرا.

وكشف بيت يوم الإثنين أنه سيحتفل بأسبوع “low key” أي من دون التزامات مهنية مع حبيبته.

وكان بيت ودي رامون قد خرجا علناً لأول مرة معاً في نوفمبر 2022، عندما تم تصويرهما في حفل بونو في لوس أنجلوس. وفي ذلك الوقت، كشفت مصادر خاصة لمجلة PEOPLE أنهما كانا يتواعدان منذ “بضعة أشهر”.

وفي الشهر الماضي، قال أحد المطلعين أيضاً للمجلة أعلاه أن العلاقة الرومانسية التي استمرت لمدة عام “هي أول علاقة مناسبة لبراد منذ طلاقه” من أنجلينا جولي.

ويستمتع بيت حالياً ببعض الراحة قبل العودة إلى العمل على فيلمه “الفورمولا 1”. حيث سيستأنف التصوير في حلبات السباق بما في ذلك طريق دايتونا الدولي لسباق الدراجات النارية في العام الجديد.

ولدى الممثل قائمة أفلام قوية في العام المقبل، والتي ستشهد أيضاً لم شمله مع جورج كلوني في فيلم Wolfs، من إخراج جون واتس.

وأُعلن مؤخراً أن شركة Sony Pictures ستطلق فيلم Wolfs في دور العرض قبل ظهوره لأول مرة، على الأرجح في عام 2024.

وقال كلوني، البالغ من العمر 62 عاماً، مازحاً بشأن لقائهما على الشاشة في مقابلة أجراها مؤخراً مع برنامج Entertainment Tonight حول فيلمه الجديد The Boys in the Boat، عن زميله الحائز على جائزة الأوسكار: إنه رجل صاعد ومقبل”.