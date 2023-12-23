رولان مهنا يستقبل العام الجديد بحفل فني في صيدا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل الفنان اللبناني رولان مهنا العام الجديد 2024 في حفل فني يحييه بمدينة صيدا في جنوب لبنان.

وأعلن رولان مهنا عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر بوستر السهرة وعلّق قائاً: “

وسيقدّم رولان مهنا خلال حفله أغنياته المميّزة وصولًا إلى أحدثها أغنية “ما حلّو” التي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب وتلقى أصداءً جميلة بين المتابعين.

الجدير ذكره أن أغنية “ما حلّو” هي من اللون الغنائي الجبلي الذي قدّمه رولان لأوّل مرّة في خطوة فنية جديدة عليه، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كوكو ب، وتم تسجيلها في استوديو جو باروجيان في لبنان.